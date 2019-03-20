أكثر من 50% من الكوريين الجنوبيين متفائلون بشأن الحوار النووي

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أظهر استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف عدد الكوريين الجنوبيين متفائلون بشأن مفاوضات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، رغم انتهاء القمة الثانية بينهما دون التوصل إلى اتفاق.وقام المجلس الاستشاري للتوحيد الوطني بإجراء استطلاع على آراء ألف شخص بالغ في جميع أنحاء البلاد، حول القضايا المتعلقة بالتوحيد.وأجاب أكثر من 51% بأنهم "متفائلون قليلًا" في نظرتهم إلى آفاق الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بينما أجاب 6.9% بأنهم "متفائلون للغاية".واختار أقل من 29% الإجابة بأنهم "متشائمون قليلًا"، بينما أجاب 8.7% بأنهم "متشائمون للغاية".وردًّا على سؤال حول الطريقة الأمثل لكوريا الجنوبية لتلعب دور الوساطة، أجاب نحو 64% من الذين شملهم الاستطلاع بأن محادثات القمة بين الكوريتين هي الخيار الأفضل.ودعا 11.6% إلى إجراء محادثات رفيعة المستوى عبر الحدود، واختار 10.8% إيفاد مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية.وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، أجاب 41% بإنها يجب أن تظل سارية إلى أن يتحقق النزع الكامل للسلاح النووي، بينما أجاب 40.3% بأن العقوبات ينبغي تخفيفها على مراحل، بما يتماشى مع التدابير التي تنفذها كوريا الشمالية.واختار 13% أن نزع السلاح النووي ينبغي أن يتم حثه من خلال تخفيف العقوبات.