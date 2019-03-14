كوريا تشهد انخفاضا مستمرا في معدلات الزواج

Photo : YONHAP News

كشف تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم عن أن إجمالي عدد حالات الزواج في العام الماضي قد بلغ 257 ألفا و600 حالة، بانخفاض نسبته 2.6% بالمقارنة مع عام 2017، ليستمر الانخفاض للعام السابع على التوالي منذ عام 2012.وحسب الفئات العمرية، برزت ظاهرة الانخفاض بصفة خاصة بين الرجال في أوائل الثلاثينيات من العمر والنساء في أواخر العشرينيات.وبالنسبة للرجال في أوائل الثلاثينيات، انخفضت نسبة الزواج بمقدار 5.3% بالمقارنة مع العام السابق بينما انخفضت نسبة زواج النساء في أواخر العشرينيات بمقدار 3.3%.وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى انخفاض عدد السكان في فئة الشباب، وتغيير الأفكار المجتمعية، إلى جانب الأسباب الاقتصادية.ومع انخفاض عدد حالات الزواج، زاد عدد حالات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق 108 آلاف و700 حالة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.5% بالمقارنة مع العام الأسبق.أما عدد حالات زواج الكوريين مع الأجانب فقد بلغ 22 ألفا و700 حالة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.9%.