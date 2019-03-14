مدير المخابرات الأمريكية يبدأ زيارة إلى كوريا

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بدأ مدير وكالة المخابرات الوطينة الأمريكية "دان كوتس" زيارة إلى كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، في ظل استمرار ركود الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة نتيجة لفشل الجولة الثانية من مباحثات القمة بينهما.وطبقا لما ذكره مصدر حكومي اليوم، وصل "كوتس" إلى سيول ليلة أمس.ورغم عدم الكشف عن جدول أعمال الزيارة بالتفصيل، إلا أنه من المتوقع أن يلتقي بنظيره الكوري الجنوبي "صو هون" وغيره من كبار المسؤولين الكوريين، حيث يبحث معهم التوجهات الكورية الشمالية وتقييمات الوضع الحالي.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية أظهرت موقفا متشددا يوم الخامس عشر من هذا الشهر عندما تم عقد مؤتمر صحفي برئاسة نائبة وزير الخارجية " تشيه سون هي" في بيونغ يانغ، ألمحت فيه إلى احتمال استئناف التجارب الصاروخية وتجميد مفاوضات نزع الأسلحة النووية، وهو ما أثار اهتماما حول التحركات الكورية الشمالية التالية.ويرى بعض المحللين أن هناك احتمالا بأن يتوجه مدير المخابرات الأمريكية إلى منطقة "بان مون جوم" لإجراء اتصال مباشر مع الجانب الكوري الشمالي، بينما يستبعد البعض الآخر هذا الاحتمال لأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تجري اتصالات سرية مع كوريا الشمالية حاليا.وكان "كوتس" قد أعرب أمام الكونغريس في أواخر شهر يناير الماضي، أي قبل انعقاد القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ، عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية بشكل كامل، وهو ما أثار جدلا في ذلك الوقت.