فريق بحثي يؤكد أن محطة للطاقة الحرارية هي التي سببت زلزال بوهانغ

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أعلن فريق بحثي حكومي أن محطة للطاقة الحرارية الأرضية هي التي سببت حدوث الزلزال في مدينة بوهانغ يوم الخامس عشر من نوفمبر من عام 2017.تجدرالإشارة إلى أن ذلك الزلزال بلغت قوته 5.4 درجة بمقياس ريختر، وقد حدث في مدينة بوهانغ بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، وتبين أن مصدره هو منطقة "نام سونغ ري" التي تبعد تسعة كيلومترات عن المدينة، وأن عمق المصدر بلغ 4 كيلومترات.وكان هذا الزلزال ثاني أكبر الزلازل التي تتعرض لها كوريا حجما منذ بدء رصد الزلازل في البلاد في عام 1978.تجدرالإشارة إلى أن مشروع محطة بوهانغ للحرارة الأرضية بدأ في عام 2010 في إطارمشروعات البحث والتطوير المدعومة من الحكومة، وبدأت عملية إنشائها في عام 2012. وفي وقت حدوث الزلزال في بوهانغ في عام 2017 بلغت نسبة اكتمال عملية الإنشاءات 90%، وهو مايعني أن تشغيل المحطة لم يكن قد بدأ رسميا.