سيول تتقدم بطلب لاستضافة الكوريتين كأس العالم لكرة القدم للسيدات

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تقدم الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، كأول خطوة من أجل استضافة بطولة كأس العالم للسيدات لعام 2023، مناصفة بين الكوريتين.وأعلن الاتحاد الدولي أمس أن اتحادات كرة قدم من تسع دول تقدمت بمذكرات لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات التي ستعقد في عام 2023.تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتلقي تلك الطلبات كان الخامس عشر من هذا الشهر.وحسب الاتحاد الدولي، أعربت اتحادات كرة القدم في الأرجنتين وأستراليا وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا واليابان ونيوزيلاندا وجمهورية جنوب إفريقيا، إلى جانب كوريا، عن رغبتها في استضافة بطولة عام 2023.الجدير بالذكر أن مسألة استضافة البطولة مناصفة بين الكوريتين قد اقترحها رئيس الاتحاد الدولي "جاني إنبانتينو" أولا على الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم.ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الدولة الفائزة بحق الاستضافة في شهر مارس من العام القادم.وكان الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم قد تلقى جميع المستندات الضرورية لطلب الاستضافة من قبل الاتحاد الدولي، وينتظر الآن ردا من قبل نظيره الكوري الشمالي.