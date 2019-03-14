الطلبات المسبقة للألبوم الجديد لفرقة بي تي إس تتجاوز 2.68 مليون نسخة

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تجاوز عدد الطلبات المسبقة للألبوم الجديد الذي ستصدره فرقة "بي تي إس" يوم الثاني عشر من الشهر القادم بعنوان "خريطة النفس: بيرسونا"، مليونين و680 ألف نسخة.وصرحت الشركة الخاصة لتوزيع ألبومات الفرقة بأن هذا العدد جاء نتيجة لتلقي الطلبات المسبقة من داخل وخارج البلاد، منذ يوم الثالث عشر وحتى يوم السابع عشر من هذا الشهر، وهو ما يتجاوز كثيرا عدد الطلبات المسبقة لألبوم الفرقة الذي صدر في شهر أغسطس من العام الماضي بعنوان " أحب نفسك"، والذي بلغ مليونا و510 آلاف نسخة.تجدر الإشارة إلى أن فرقة "بي تي إس" ظلت تجدد رقمها القياسي الذاتي من حيث عدد الطلبات المسبقة كلما أصدرت ألبوما جديدا.