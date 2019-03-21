زلزال بقوة 2.8 درجة في منطقة قريبة من الموقع النووي الكوري الشمالي

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تم رصد زلزال بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر في كوريا الشمالية، بالقرب من موقع التجارب النووية في "بونغ كيه ري".وقالت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية إن الزلزال وقع اليوم الخميس في الساعة 4:41 صباحًا على بعد 45 كيلومترا إلى الشمال الغربي من "كيل جو" بمقاطعة شمال "هام كيونغ".وأضافت أن الموقع يبعد حوالي كيلومتر واحد عن موقع "بونغ كيه ري" النووي، الذي أجرت فيه كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة في عام 2017.كما أوضحت أن الزلزال الذي يبلغ عمقه 10 كيلومترات من المرجح أن يكون زلزالا طبيعيًّا أو هزة مستحثة، والتي تعتبر أيضًا ظاهرة طبيعية، لكنها نشأت بفعل نشاط بشري يؤثر على الصفائح التكتونية.