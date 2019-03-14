بدء حملات الانتخابات الفرعية اليوم الخميس

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يبدأ المرشحون في الانتخابات الفرعية، المقرر عقدها يوم الثالث من أبريل القادم، حملاتهم الانتخابية بشكل رسمي اعتبارا من يوم الخميس.وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس الأربعاء إنه سيتم السماح للمرشحين ببدء في الحملات الانتخابية حتى الثاني من أبريل.وسيتم التنافس على مقعدين انتخابيين في منطقتي "تشانغ وون" و"صونغ سان"، و"تونغ يونغ كوسونغ" في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" خلال هذه الانتخابات الفرعية.وسيتم السماح للمرشحين بتعليق اللافتات في مناطقهم أو استخدام مكبرات الصوت ورسائل البريد الإلكتروني وخدمات الشبكات الاجتماعية في حملاتهم.وسيتم إجراء التصويت المبكر للانتخابات الفرعية من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً في أيام الجمعة والسبت المقبلين.