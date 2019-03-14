كوريا تفوز بـ120 ميدالية في أولمبياد أبوظبي الخاص لعام 2019

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فاز المنتخب الكوري بـ120 ميدالية في أولمبياد أبوظبي الخاص لعام 2019 الذي يعد مهرجانا رياضيا كبيرا لذوي الاحتياجات الخاصة عالميا.وفي الأولمبياد الذي اختتمت جميع مبارياته اليوم بتوقيت كوريا، فاز اللاعبون الكوريون بـ44 ميدالية ذهبية، و25 ميدالية فضية، و28 ميدالية برونزية، و15 شريطا للمركز الرابع، و3 شرائط للمركز الخامس، وشريطا واحدا للمركز السادس، و3 شرائط للمركز السابع، وشريط واحد للمركز الثامن.يذكر أن ترتيب الدول لا يتم الإعلان عنه.ومن أهم أهداف الأولمبياد الخاص مساعدة اللاعبين ذوي الاحتياجات الخاصة على إحياء قدراتهم الكامنة واستخدامها في المجتمع، بحيث تتمتع قيمة التعايش بدلا من المنافسة بالأولوية العليا ويتم تقديم الإشادات والتشجيعات إلى كل اللاعبين المشاركين.ولهذا فإن اللاعبين خارج المراكز الثلاثة الأولى تتاح لهم فرصة للصعود إلى منابر توزيع الجوائز بينما يتسلم اللاعبون في المراكز ما بين الرابع وحتى الثامن شرائط بدلا من الميداليات.تجدر الإشارة إلى أن كوريا أرسلت وفدا مكونا من 151 عضوا، من بينهم 106 لاعبين، و45 مسؤولا، إلى أولمبياد أبوظبي، ليكون هذا الوفد هو الأكبر في تاريخها.ومن المقرر أن يحضر أعضاء المنتخب الكوري مراسم اختتام الأولمبياد التي ستقام غدا في مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي ثم يعودون إلى البلاد يوم السبت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية.