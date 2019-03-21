واشنطن ترسل سفينة إلى اليابان لمراقبة تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية

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أرسلت الولايات المتحدة إحدى سفن خفر السواحل إلى اليابان، لتعزيز الرقابة على الانتهاكات المحتملة للعقوبات الدولية على كوريا الشمالية.وأعلنت قيادة المحيطين الهادئ والهندي الأمريكية أول من أمس الثلاثاء أن السفينة "بيرثولف" البالغ وزنها 4500 طن قد وصلت إلى "ساسيبو" في محافظة "ناغازاكي" في الثالث من مارس.وقد تم تكليف السفينة بالقيام بدوريات في بحر الصين الشرقي واتخاذ إجراءات صارمة بشأن عمليات النقل المحتملة من سفينة إلى سفينة للمواد المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية، مثل الوقود والفحم.ويعد هذا التحرك في أعقاب انهيار القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إشارة إلى أن واشنطن ستعمل على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية ما لم تتخذ خطوات مخلصة لنزع سلاحها النووي.