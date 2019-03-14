الحكومة الأمريكية تدرس احتمالات إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا

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قال تقرير بثته قناة "سي إن إن" الأمريكية أمس إن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تناقش داخليا كيفية التعامل مع الموقف في حالة اتخاذ كوريا الشمالية قرارا بإطلاق قمر صناعي، وذلك بعد فشل الجولة الثانية من مباحثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وأضاف التقرير أن مستويات التصريحات بين البلدين ظلت تتصاعد خلال الأسبابيع الأخيرة بعد فشل القمة، مشيرا إلى أن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا سيمثل معضلة جديدة بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب. كما توقع التقرير أن يجبر إطلاق كوريا الشمالية القمر الصناعي ترامب على الاختيار بين المسار المتشدد الذي يعرّض المفاوضات الكورية الشمالية الأمريكية للخطر، والمسار الدبلوماسي ذي النهج التدريجي.ونقل التقرير عن مسؤول حكومي أمريكي قوله إن إدارة ترامب ستستمر في مراقبة مختلف المواقع من خلال جمع المعلومات باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزة الرادرات وغيرها إلا أنه ليس لديها معلومات حاليا عن ماهية الأعمال التي ستقوم بها كوريا الشمالية في المرحلة التالية.وأشار إلى أنه تم رصد تحركات في موقع إطلاق الصواريخ في منطقة البحر الغربي في كوريا الشمالية، معترفا بإمكانية إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا.وقال التقرير إن إطلاق قمر صناعي لا يرتبط بالبرنامج النووي الكوري الشمالي ارتباطا مباشرا، ومن ثم فقد يتعرض للشكوك الأمريكية بشكل أقل من التجارب الصاروخية أو النووية.