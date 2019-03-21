مون يناقش أزمة الغبار الناعم مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يلتقي الرئيس "مون جيه إين" مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" لمناقشة التدابير المتعلقة بأزمة الغبار الناعم.وسوف يجتمع "مون" و"بان" بعد ظهر اليوم للحديث عن خطة تشكيل لجنة وطنية بقيادة "بان"، ضمن أمور أخرى.وقد قبل "بان" تولي هذا المنصب كأول رئيس للجنة الوطنية التي ستعالج قضية تلوث الهواء، بعد أن قدم رئيس الديوان الرئاسي "نوه يونغ مين" عرضًا رسميًّا بذلك يوم الأحد الماضي.وقد تم اقتراح فكرة تأسيس منظمة تتألف من ممثلين عن الحكومة والبرلمان وجميع الطبقات الاجتماعية في وقت سابق من هذا الشهر، من قبل "سون هاك كيو"، رئيس حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير.وقد قبل الرئيس "مون" توصية "سون" بأن يترأس الأمين العام السابق للأمم المتحدة اللجنة، وأمر بتشكيلها في مطلع الأسبوع الماضي.وبعد قبول العرض، قال "بان" إنه شهد عزم الرئيس على العمل بشأن تغير المناخ وأزمة الغبار الناعم، معربا عن سروره لمنحه فرصة للمساهمة الوطنية بناءً على خبرته الواسعة في التعامل مع القضايا البيئية.