كويكا تعلق مساعداتها الإنمائية إلى كوريا الشمالية حتى يتم تخفيف العقوبات

Photo : YONHAP News

قالت وكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا" إن خطتها لتقديم مساعدات إلى كوريا الشمالية لن تنفذ إلا عند استيفاء الشروط المناسبة، بما في ذلك تخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.وأكدت الوكالة الحكومية التابعة لوزارة الخارجية هذا الموقف في بيان صحفي أمس الأربعاء، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن "كويكا" تبحث عن طرق ملموسة لمساعدة كوريا الشمالية من خلال المنحة الحكومية المعروفة باسم "المساعدة الرسمية للتنمية".واستندت التقارير إلى قرار الوكالة بالتماس البحوث من الخبراء حول كيفية تقديم تلك المنحة إلى كوريا الشمالية.وقالت "كويكا" إنها تهدف إلى ضمان تنفيذ المساعدات المقدمة إلى كوريا الشمالية بشفافية ومسؤولية، مشيرة إلى أن تلك المنحة لن تنفذ إلا عندما يتم تخفيف العقوبات أو إلغاؤها.كما أكدت الوكالة على ألا تستبق أي تعديلات على القانون الحالي الذي ينص على تقديم المنحة إلى البلدان الأجنبية، حيث يعتبر القانون الكوري الجنوبي الحالي أن أي تبادل بين الكوريتين يعد حدثًا داخليًّا.