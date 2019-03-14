تصدير عصيدة الدجاج الكورية إلى الشرق الأوسط لأول مرة

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من المقرر أن يتم تصدير عصيدة الدجاج الكورية "سام كيه تانغ" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وهي المرة الأولى التي يتم فيها تصديرها إلى دولة في منطقة الشرق الأوسط.وصرحت وزارة الزراعة والماشية والمنتجات الغذائية بأنها اتفقت في العام الماضي مع الحكومة الإماراتية على شروط فحص الصادرات من الماشية والحيوانات الداجنة، بما في ذلك منتجات عصيدة الدجاج ولحوم البقر، ثم اتخذت إجراءات للمتابعة بما فيها الحصول على ترخيص الحلال بحيث تستطيع تصدير عصيدة الدجاج إلى الإمارات رسميا.ومن المتوقع أن يتم شحن وتصدير حوالي طن واحد، مكون من ألف ومائتي كيس، من عصيدة الدجاج الكورية عبر ميناء بوسان الكوري الجنوبي.وأوضحت الوزارة أن ذلك يكتسب معنى خاصا، لأنه يضع أساسا لتصدير المنتجات الكورية التقليدية إلى دول الشرق الأوسط وأسواق الحلال.