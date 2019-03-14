الحكومة تقرر وقف توليد الطاقة الحرارية الأرضية في بوهانغ نهائيا

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في أعقاب صدور نتائج البحث الذي أجراه فريق حكومي وأكدت أن سبب الزلزال الذي ضرب مدينة بوهانغ في عام 2017 هو محطة توليد الطاقة الحرارية الأرضية، قالت الحكومة أمس إنها سوف تتخذ إجراءات تشمل وقف تنفيذ مشروع بناء المحطة نهائيا ، وإعادة الموقع إلى طبيعته من خلال سد الثقوب التي تم حفرها بعمق 4 كيلومترات تحت سطح الأرض.وأوضحت الحكومة أنها ستجري فحصا دقيقا حول ما إذا كان المشروع تم تنفيذه على نحو صحيح، وأيضا ما إذا كان اختيار الموقع صحيحا.بالإضافة إلى ذلك، أكدت الحكومة مجددا على أنها ستضخ 225 مليارا و700 مليون وون في مشروع إعادة إعمار منطقة بوهانغ على مدار خمس سنوات.لكن التصريحات الحكومية لم تتضمن الحديث حول مدى المسؤولية التي تتحملها الدولة عن الخسائر الناتجة عن الزلزال.