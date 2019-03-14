وزارة الخارجية تسحب جواز سفر مواطن كوري قاتل ضد داعش في سوريا

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قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم إن الوزارة قررت سحب جواز سفر مواطن كوري كان يعمل كمقاتل ضمن مليشيات الأكراد في سوريا، وذلك حسب قانون جواز السفر.وجاء ذلك بعدما اتضح أن المواطن الكوري زار سوريا بشكل غير مشروع رغم أنها ضمن قائمة حظر السفر بالنسبة للمواطنين الكوريين، وقد شارك هناك في معارك ضد تنظيم داعش المتطرف.وأوضح المسؤول أن هذا القرار جاء من أجل حماية حياة المواطن الكوري وأن الإجراءات ذات الصلة تجري حاليا.يذكر أن الوزارة قررت سحب جواز سفر ذلك المواطن الكوري بعدما عاد إلى البلاد مؤخرا، وذلك من خلال التشاور مع الوزارات ذات الصلة، بهدف منعه من مغادرة البلاد مرة أخرى.ولم يُعرف كيف تمكن ذلك المواطن الكوري من دخول سوريا.