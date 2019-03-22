كيم جونغ أون يرسل مبعوثًا إلى روسيا قبل زيارته المرتقبة

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قالت تقارير صحفية إن "كيم تشانغ سون"، المسؤول في لجنة شؤون الدولة في كوريا الشمالية، والملقب برئيس الموظفين الخاص بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، يقوم حاليا بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، مما أثار تكهنات حول الزيارة المتوقعة للزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا في المستقبل القريب.ووفقًا لمصادر في موسكو وبكين، وصل "كيم" إلى العاصمة الروسية يوم الثلاثاء الماضي عبر الجو قادما من العاصمة الصينية بكين.ومن المتوقع أن يناقش "كيم" مع المسؤولين الروس الاستعدادات لزيارة الزعيم الكوري الشمالي المحتملة إلى روسيا.وبعد انتهاء القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق في الشهر الماضي، أشار المراقبون إلى أن بيونغ يانغ ستسعى إلى تقوية علاقاتها مع حلفائها التقليديين، وفي مقدمتهم الصين وروسيا.وكان نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "إيم تشون إيل" قد زار موسكو الأسبوع الماضي، حيث أجرى محادثات مع نظيره الروسي "إيغور مورغولوف".