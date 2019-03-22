الرئيس مون جيه إين يلتقى بالرئيس التنفيذي لتويتر

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على أهمية قيام رئيس الدولة بالتواصل مع أفراد الشعب بدلا من الترويج لسياساته بينهم من طرف واحد.وجاء تصريح الرئيس "مون" خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر "جاك دورسي" أمس الخميس، حيث قال إنه استخدم موقع تويتر منذ بدء نشاطه السياسي من أجل التواصل مع أفراد الشعب.وأضاف أنه يتذكر أن الرئيس التنفيذي لتويتر قد هنأ الرئاسة الكورية على إنشاء حساب رسمي على موقع تويتر.وعبر الرئيس "مون" عن أمله في أن يتواصل "دورسي" مع الشباب الكوريين خلال إقامته في كوريا الجنوبية.ومن جانبه، قال "جاك دورسي" الرئيس التنفيذي لتويتر إنه أعجب بتواصل الرئيس الكوري "مون جيه إين" مع الشعب عبر حسابه على تويتر، معربا عن أمله في تعزيز الدبلوماسية الكورية عبر نظام تويتر.يذكر أن عدد متابعي الرئيس الكوري "مون جيه إين"على حسابه على تويتر يبلغ مليونا و760 ألف شخص، ويبلغ عدد متابعي مكتب الرئاسة الكورية 400 ألف شخص.