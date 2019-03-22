اعتقال المغني جونغ جون يونغ في فضيحة المقاطع الجنسية المصورة

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أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن أمله في أن يصدق البرلمان على الاتفاق الجديد لتقاسم التكاليف الدفاعية مع الولايات المتحدة في مطلع الشهر القادم.وسوف تعقد لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد البرلمانية جلسة يوم الرابع من أبريل لمناقشة مشروع القانون الذي يسعى إلى التصديق على الاتفاق.ومن المتوقع طرح الاقتراح للتصويت في الخامس من أبريل، وهو آخر يوم من الجلسة البرلمانية الإضافية الجارية.وقد وقع البلدان الحليفان يوم الثامن من مارس على الاتفاق الذي تبلغ مدته عاما واحدا، وينص على زيادة حصة كوريا الجنوبية من تكلفة وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، والبالغ قوامها 28 ألف جندي، بنسبة 8.2% مقارنة بالعام الماضي، لتصبح 1.04 تريليون وون، أي أقل قليلا من مليار دولار.وهناك تكهنات بأن البلدين سيشرعان في مفاوضات جديدة خلال النصف الأول من هذا العام، لتحديد حصص التكاليف الدفاعية للعام القادم وما بعده.