بولتون يقول إن ترامب عرض على كيم خيارات متعددة

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" إن الرئيس "دونالد ترامب" أعطى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عدة بدائل، عندما عقدا القمة الثانية لهما الشهر الماضي في هانوي.وجاءت تصريحات "بولتون" أمس الخميس خلال مقابلة مع محطة إذاعية تابعة للتيار اليميني المتطرف في الولايات المتحدة، حيث قال إن "ترامب" أعطى "كيم" عدة بدائل أو ما وصفه بأنه "صفقة كبيرة"، وهي أن تتخلى كوريا الشمالية عن كل أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية مقابل الحصول على مستقبل اقتصادي مشرق.ولم يوضح المستشار الأمني الأمريكي البدائل المشار إليها، لكنه أكد من جديد أن الهدف الرئيسي هو نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.كما أشار "بولتون" إلى أهمية الصين في الجهود المبذولة للحفاظ على الضغط والعقوبات ضد كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الصين يمكنها حقًّا أن تصبح ذات تأثير إذا ضغطت على كوريا الشمالية بقوة كافية.وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل مطالبة الصين بتنفيذ جميع العقوبات ضد نظام "كيم".