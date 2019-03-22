قائد عسكري أمريكي يؤكد وجود قدرات نووية لدى كوريا الشمالية

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قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة "جو دانفورد" إن كوريا الشمالية ما زالت تحتفظ بصواريخ باليستية وقدرات نووية، وأن الجيش الأمريكي ملتزم بالحفاظ على استعداده لمواجهة أي طارئ.وخلال حدث عقد في مركز "أتلانتيك كاونسل" في واشنطن أمس الخميس، قال "دانفورد" إنه على الرغم من أن قدرة كوريا الشمالية على الجمع بين سلاح نووي وصاروخ باليستي عابر للقارات لم تتأكد بعد، إلا أن الاحتمال يظل قائمًا، مشددا على ضرورة بقاء الجيش الأمريكي مستعدًّا للدفاع عن الوطن وحلفائه أمام جميع الاحتمالات.وفيما يتعلق بالتعديلات التي أجريت على المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أكد "دانفورد" مجددًا أنه لن يكون هناك أي تغيير على الجاهزية المشتركة للبلدين الحليفين.