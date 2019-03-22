برنامج الغذاء يحتاج لـ9.1 مليون دولار لتقديم مساعدات لكوريا الشمالية

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قال برنامج الغذاء العالمي في تقريره الشهري الذي صدر مؤخرا إنه يحتاج إلى 9.1 مليار دولار إضافية لتقديم مساعدات غذائية إلى كوريا الشمالية خلال الستة أشهر المقبلة.وأشار التقرير إلى أن برنامج الغذاء العالمي لديه الآن 19.3 مليون دولار، وهي الرصيد الذي تم ترحيله من حساب العام الماضي.وأضاف البرنامج أن عمليات إنتاج الغذاء الذي سيتم تقديمه لكوريا الشمالية وتوزيعه على المواطنين معلقة حاليا بسبب العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ، وأنه يواجه صعوبة في جمع المعلومات عن مدى الاحتياجات الغذائية في كوريا الشمالية.الجدير بالذكر أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ظل يقدم دعما غذائيا للأطفال والنساء الحوامل في كوريا الشمالية منذ عام 1995.