الحكومة ترفض إصدار سماح للشركات الكورية الجنوبية بزيارة لمجمع كيسونغ

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رفضت الحكومة الكورية الجنوبية مرة أخرى إصدار سماح للشركات المحلية التي لديها أعمال في مجمع كيسونغ الصناعي المغلق حاليا، بزيارة ممثليها للمجمع.وتعد هذه هي المرة الثامنة التي ترفض فيها الحكومة الموافقة على طلب من قبل قادة الشركات الكورية الجنوبية للحصول على إذن بزيارة مجمع كيسونغ للتحقق من حالة منشآتها هناك.وكانت الحكومة قد درست بشكل إيجابي إمكانية الموافقة على ذلك الطلب، لكنها قررت رفضه بسبب عدم توصل إلى اتفاق بهذا الشأن في اجتماع مجموعة العمل مع الولايات المتحدة الذي عقد في الأسبوع الماضي في واشنطن.ومن جهة ثانية، أدان موقع "أوري مين جوك كيري" الدعائي الكوري الشمالي على الإنترنت موقف الحكومة الكورية الجنوبية الداعي إلى إعادة تشغيل مجمع كيسونغ واستئناف الرحلات السياحية إلى منتجع جبل كوم كانغ داخل إطار العقوبات، ووصف هذا الموقف بأنه يخالف الروح الأساسية للإعلان المشترك بين الكوريتين ، وأنه تصرف خاضع للضغوط الأمريكية.وقال موقع "الصدى" الدعائي الكوري الشمالي الآخر إن القضايا المعلقة بين الكوريتين تنحرف دون حلها بسبب قيام كوريا الجنوبية بتتبع مزاج الولايات المتحدة.