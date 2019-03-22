الحكومة تجري تحقيقات مع سفينة كورية جنوبية مذكورة في النصيحة الأمريكية

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها ستجري تحقيقات دقيقة مع سفينة محلية ورد ذكرها في نصيحة الحكومة الأمريكية ضد ممارسات الشحن الخادعة لكوريا الشمالية.وصرح مسؤول في الوزارة اليوم الجمعة بأن الحكومة ستسعى لمعرفة ما إذا كانت السفينة التي تحمل اسم "لونيس" والتي راقبتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.وأضاف المسؤول أن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يعتقد أن السفينة "لونيس" هي من بين 67 سفينة شاركت في عمليات نقل غير مشروعة لمنتجات بترولية مكررة مع ناقلات نقط كورية شمالية، أو تصدير فحم من كوريا الشمالية.وقال إن وزارة الخارجية ستدعو الشركات الكورية الجنوبية إلى الاهتمام بنصيحة الحكومة الأمريكية ضد ممارسات الشحن الخادعة لكوريا الشمالية.