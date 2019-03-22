مستشار الأمن القومي يلتقى بمسؤول مخابراتي أمريكي سابق

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تبين أن مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" قد التقى أمس الخميس مع " أندرو كيم" المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، والذي ساعد في تنظيم اختراق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وتبادل الجانبان الآراء حول الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية بعد انتهاء قمة هانوي الثانية دون التوصل إلى اتفاق، واستراتيجية الحكومة الكورية الجنوبية الخاصة بمواجهتها.وكان "أندرو كيم" قد أكد يوم الأربعاء الماضي أن قمة هانوي الثانية قد انتهت بالفشل بسبب مطالبة كوريا الشمالية بسحب الأصول الإستراتيجية الأمريكية من جزيرتيْ غوام وهاواي الأمريكيتين، وأشار أيضا إلى أن هناك فجوة كبيرة في وجهتي نظر كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن السياسات تجاه كوريا الشمالية.الجدير بالذكر أن "أندرو كيم" قد استقال من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أواخر شهر فبراير الماضي، وهو يعتبر واحدا من أكثر المسؤولين الأمريكيين فهما للمفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.