كوريا تحتفل بيوم حماية البحر الأصفر

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أقيم اليوم الجمعة في المقبرة الوطنية بمدينة ديجون احتفال بيوم حماية البحر الأصفر تكريما للجنود الذين لقوا حتفهم نتيجة لتعرضهم لاستفزازات عسكرية شنتها كوريا الشمالية.وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، كرّم رئيس الوزراء "لي ناك يون" الجنود الذين قتلوا وهم يدافعون عن الوطن ضد استفزازات كوريا الشمالية العسكرية في البحر الأصفر، وتعهد بأن تعوض الحكومة تضحيات أولئك الجنود بتحقيق السلام والازدهار.ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية هي التي شنت هجوما بطوربيد ضد السفينة "تشون آن" وقامت بالقصف المدفعي ضد جزيرة يون بيونغ، موضحا أنه لم يطرأ أي تغيير في موقف الوزارة الذي يدعو كوريا الشمالية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة.وحضر احتفال اليوم، عدد من المسؤولين الحكوميين، وأعضاء أسر الضحايا الجنود، والقادة السياسيين والمواطنين.الجدير بالذكر أنه تم تحديد رابع يوم جمعة من شهر مارس من كل عام ليكون يوما لحماية البحر الأصفر من أجل تذكر الاستفزازات الثلاثة التي شنتها كوريا الشمالية في البحر الأصفر منذ عام 2000، وهي معركة يون بيونغ الثانية، والهجم الوربيدي على سفينة تشون آن والقصف المدفعي على جزيرة يون بيونغ.