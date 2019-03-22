المسؤولون الكوريون الشماليون ينسحبون من مكتب الاتصال بين الكوريتين

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انسحب المسؤولون الكوريون الشماليون من مكتب الاتصال بين الكوريين في مدينة كيسونغ الحدودية، اليوم الجمعة.وكشفت وزارة التوحيد في سيول اليوم عن أن المسؤولين الكوريين الشماليين عقدوا اجتماعًا مع نظرائهم الكوريين الجنوبيين صباحا للإعلان عن القرار، حيث أشاروا إلى أن هذا القرار صادر عن بأمر من المستوى الأعلى.وفي أثناء مغادرة المكتب، قال المسؤولون الكوريون الشماليون إنهم سيتصلون بالجنوب لحل الأمور على مستوى العمل التي تركوها خلفهم.ومن جانبها، أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن أملها في أن يعود المسؤولون الشماليون قريبًا إلى مكتب الاتصال.ويذكر أنه تم تأسيس مكتب الاتصالات بين الكوريتين بعد انعقاد أول قمة بين الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في شهر أبريل من العام الماضي.