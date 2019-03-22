ترامب يأمر بعدم فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

Photo : KBS News

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على صفحته على موقع تويتر أنه أمر بعدم فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.ونشر الرئيس الأمريكي على موقع تويتر يوم الجمعة أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت بصدد الإعلان عن عقوبات إضافية واسعة النطاق ستضاف إلى العقوبات المفروضة بالفعل على كوريا الشمالية، مؤكدًا أنه أمر بسحب تلك العقوبات الإضافية.وقد أثارت تغريدة "ترامب" حالة من الارتباك فور نشرها، حيث لم يكن من الواضح ما إذا كان يشير إلى العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس السابق، وأخطأ بكتابة "اليوم الجمعة" بدلًا من "أمس الخميس".وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت لاحق نقلًا عن مسؤولين على صلة بهذه المسألة، أن "ترامب" كان يشير إلى العقوبات المستقبلية التي كان من المقرر الإعلان عنها في الأيام المقبلة. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارا ساندرز" في رسالة للصحفيين إن ترامب "يحب" الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ولا يعتقد أن هذه العقوبات ستكون ضرورية.ويعد هذا هو أول تعليق من جانب "ترامب" بشأن كوريا الشمالية منذ أن أعلنت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" في وقت سابق من هذا الشهر أن بلادها تدرس إنهاء المفاوضات النووية مع واشنطن. وبعد ساعات من إعلان العقوبات الأخيرة، سحبت كوريا الشمالية مسؤوليها من مكتب الاتصال المترك بين الكوريتين في مدينة "كيسونغ" الحدودية.