رئيس الوزراء الكوري يزور منغوليا والصين

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يبدأ رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" جولة اليوم الاثنين تشمل كلا من منغوليا والصين، وتستمر 6 أيام.وسوف يقوم "لي" بزيارة رسمية إلى "أولان باتور" من الاثنين إلى الأربعاء، حيث يلتقي مع رئيس الوزراء المنغولي "كريل سوك أوكنا"، لإجراء محادثات ثنائية والمشاركة في عشاء رسمي.وتأتي هذه الزيارة قبل حلول الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام القادم، حيث يتوقع أن يركز رئيسا وزراء البلدين على تعزيز التعاون الثنائي ضمن سياسة الشمال الجديدة التي تنفذها إدارة الرئيس "مون جيه إين"، والتي تسعى إلى تحسين العلاقات مع منغوليا والصين وروسيا.ومن الأربعاء وحتى الخميس، سيشارك "لي" في منتدى "بواو" الآسيوي لعام 2019، الذي سيعقد في مقاطعة "هاينان" في جنوب غرب الصين، حيث يجتمع ممثلون عن الحكومات والشركات والأكاديميين من جميع أنحاء العالم.وخلال المنتدى، سيلتقي "لي" مع رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كي تشانغ" لمناقشة قضايا الغبار الناعم وتطبيع التبادلات والتعاون بين البلدين، بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين، في أعقاب نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد" في عام 2016.وقبل اختتام جولته، سيتوجه "لي" إلى مدينة "تشونغ تشينغ" من الخميس وحتى السبت، لزيارة المبني الذي استضاف الحكومة الكورية المؤقتة في المنفى خلال الحكم الاستعماري الياباني، في أوائل القرن العشرين، والذي تم ترميمه حديثًا.