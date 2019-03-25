بدء جلسات الاستماع للمرشحين الوزاريين

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من المقرر أن يعقد البرلمان هذا الأسبوع جلسات استماع لسبعة مرشحين وزاريين، بدءًا من "تشيه جونغ هو" المرشح لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.ومن المتوقع أن يواجه "تشيه" استجوابًا برلمانيًّا قاسيًا بسبب مضارباته المزعومة في العقارات.وحتى وقت قريب، كان المرشح الوزاري "تشيه" يمتلك منزلين في سيول ومقاطعة كيونغ كي، والحق في شراء شقة تحت الإنشاء في مدينة "سيجونغ".ولكن قبل ترشيحه للمنصب الوزاري في منتصف فبراير، سلَّم "تشيه" منزله بمقاطعة كيونغ كي إلى ابنته، بينما واصل إقامته وتسديد الإيجار هناك، وهو يمتلك حاليًا شقة واحدة والحق في شراء شقة أخرى.ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب الانتقادات لامتلاكه أكثر من عقار.وكانت إدارة الرئيس "مون جيه إين" قد اعتبرت ملاك العقارات المتعددة مضاربين في العقارات، وحثتهم على بيع ممتلكاتهم.