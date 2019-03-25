لجنة العقوبات الدولية توافق على تقديم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية

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منحت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والمختصة بالعقوبات على كوريا الشمالية، إعفاءً من العقوبات لشحن المساعدات الإنسانية للدولة الشيوعية.ووفقًا للجنة العقوبات أمس الأحد، وافقت اللجنة على طلب إعفاءٍ من العقوبات تقدمت به اللجنة المركزية لمنظمة "مينونايت" المسيحية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة وكندا.وقد سمحت اللجنة بشحن البضائع اعتبارًا من 14 مارس، بحيث تمتد مدة الإعفاء من العقوبات إلى 6 أشهر.وستتيح هذه الإعفاءات إرسال 10 مواد إلى مستشفيات الأطفال، في مقاطعات شمال "كانغ وان"، وجنوب "بيونغ آن"، و"هوانغ هيه"، وتتضمن مرشحات مياه الشرب ومنتجات للأطفال ومستلزمات طبية.وبالنسبة للمعدات الطبية، يعتزم مسؤولو المنظمة زيارة كوريا الشمالية في شهر مايو لتسليم الإمدادات مباشرة ومراقبة حالة الدعم.