الحزبان الحاكمان الكوري والفيتنامي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التبادلات

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قال رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان" إنه يخطط لتوقيع مذكرة تفاهم خاصة بتعزيز التبادلات الثنائية بين الحزبين الحاكمين الكوري والفيتنامي، وذلك خلال زيارته لفيتنام.وأضاف "لي" في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاثنين قبيل مغادرته مطار "إنتشون" الدولي متوجها إلى فيتنام، أن فيتنام تعد دولة مهمة في تنفيذ سياسات الحكومة الكورية الرامية لتقوية العلاقات مع دول الجنوب، مشيرا إلى أن فيتنام تعد من أكثر دول جنوب شرق آسيا من حيث القدرات الكامنة.وقال إن نائب رئيس الوزراء الفيتنامي طالب الحزب الديمقراطي الكوري الحاكم بتوقيع مذكرة تفاهم خاصة بتعزيز التعاون والتبادلات مع نظيره الكوري، وأكد على أنه سيبذل جهودا كافية لتقوية العلاقات الدبلوماسية العامة بين البلدين.كما أشار إلى أنه سيزور مصنع شركة "سام سونغ" للإلكترونيات في فيتنام ويلتقى برجال الأعمال الكوريين وأعضاء الجالية الكورية هناك.وخلال فترة إقامته في فيتنام التي تستغرق 3 أيام، سيجتمع "لي" مع أمين عام الحزب الشيوعي الفيتنامي "نغوين فو تشونغ" ، ورئيس الوزراء الفيتنامي "نغوين شوان فوك"، حيث يتبادل معهما الآراء حول سبل تنمية العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون والتبادلات بين الحزبين الحاكمين الكوري والفيتنامي.