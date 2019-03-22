تقرير يشير إلى وجود خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن كوريا الشمالية

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قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن التصريحات التي نشرها الرئيس "دونالد ترامب" على صفحته في موقع تويتر يوم الجمعة الماضي حول عدم فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تشير إلى وجود خلافات في وجهات النظر بين "ترامب" ومساعديه بشأن السياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.ونقل التقرير عن مسؤول ذي صلة بالمفاوضات مع كوريا الشمالية قوله إن تصريحات "ترامب" تعد رسالة مباشرة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يعرب فيها عن أمله في الاستمرار في العلاقات الجيدة بينهما.ومن جانبه، أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" في تغريدة نشرها على موقع تويتر عن ترحيبه بالعقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بيونغ يانغ.وقالت مجلتا "تايم" و"بوليتيكو" إن "ترامب" لا يزال متفائلا بإحراز نتائج جيدة في المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية رغم النظرة المتشائمة من جانب وكالات المخابرات والوزارات ذات الصلة في إدارته.الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن على صفحته على موقع تويتر بعد يومين من قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية أنه أمر بعدم فرض تلك العقوبات.