الصين تنقل قاعة تذكارية للمناضل الكوري آن جونغ كون إلى محطة هاربين

Photo : YONHAP News

تبين أن السلطات الصينية قررت اليوم الاثنين نقل قاعة تذكارية للمناضل الكوري للاستقلال "آن جونغ كون" إلى محطة "هاربين" الصينية خلال النصف الأول من هذا العام، وذلك قبل يوم واحد من الذكرى التاسعة بعد المائة على إعدامه في الصين في عام 1910.الجدير بالذكر أن المناضل "آن" قد تم اعتقاله في عام 1909 بعد أن قام باغتيال "إتو هيروبومي" زعيم الحكم الاستعماري الياباني في كوريا في محطة "هاربين" للسكك الحديدية في الصين، وتم إعدامه يوم السادس والعشرين من شهر مارس من عام 1910.وكانت السلطات الصينية قد افتتحت قاعة تذكارية للمناضل "آن جونغ كون" في محطة "هاربين" أوائل عام 2014 بناء على طلب من الحكومة الكورية، ولكن تم نقلها إلى مبنى مركز الفنون الشعبية الكورية وسط مدينة "هاربين" في شهر مارس من عام 2017 بسبب إجراء تعديلات على محطة "هاربين" آنذاك.