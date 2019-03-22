227 شركة تشارك في معرض سيول للسيارات

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من المقرر أن يفتتح معرض سيول الدولي للسيارات يوم التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري في مدينة كويانغ بمقاطعة كيونغ كي.وستشارك في هذا المعرض الذي تستمر فعالياته حتى يوم السابع من أبريل القادم 227 شركة كورية وأجنبية للسيارات وقطع الغيار حيث سيكون معرض هذا العام الأكبر في تاريخه من حيث المشاركة، وسيتم فيه عرض 270 سيارة، بما فيها 13 سيارة إلكترونية صغيرة الحجم سيتم الكشف عنها لأول مرة على مستوى العالم.ويتميز هذا المعرض بالسيارات الصديقة للبيئة والسيارات ذاتية القيادة وغيرها من السيارات التي يمكن خلالها الاطلاع على تقنيات السيارات المستقبلية.ومن المتوقع أن يقدم المعرض فرصة نادرة للزوار لمشاهدة الاتجاهات الجديدة في سوق السيارات العالمية ونماذج سيارات الجيل القادم.