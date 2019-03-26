كوريا الشمالية تنتقد خطة اليابان لتوسيع العقوبات

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انتقدت كوريا الشمالية اليابان بسبب سعيها إلى توسيع عقوباتها على بيونغ يانغ.وحذرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية طوكيو في مقال افتتاحي أمس الاثنين، وطلبت منها أن تعيد النظر قبل اتخاذ ما وصفته بأنه "خطوة مناهضة للسلام"، وقالت إن اليابان تسير ضد التيار، وستواجه الإدانة والرفض من المجتمع الدولي.كما ادعت أن اليابان ستعاني من "أعمالها العدائية عديمة المعنى" تجاه كوريا الشمالية، مضيفة أن الاتجاه العالمي المتمثل في السعي للتعامل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية سوف يستبعدها.وكان من المقرر أن تنتهي في يوم 13 أبريل العقوبات اليابانية التي تحظر أعمال الاستيراد والتصدير مع كوريا الشمالية وتحظر دخول السفن الكورية الشمالية، إلا أن وسائل الإعلام اليابانية ذكرت أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في البلاد وافق مؤخرًا على خطة لتمديد فترة العقوبات لمدة عامين آخرين.