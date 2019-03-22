الرئيس مون يعقد قمة مع ملك بلجيكا اليوم في سيول

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عقد الرئيس "مون جيه إين" محادثات قمة مع الملك "فيليب" ملك بلجيكا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.وأوضح المكتب الرئاسي أن الجانبين استعرضا تطور التعاون بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1901.كما جرت أيضا مناقشة الطرق المحددة لتعزيز التعاون متبادل المنفعة، والتوجه نحو المستقبل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكيماويات واللوجستيات وصناعة الأغذية.وطالب "مون" بالحصول على دعم بلجيكا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، للجهود المبذولة لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.وكان ملك بلجيكا قد وصل إلى سيول أمس الاثنين في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، بدعوة من الرئيس "مون"، ليصبح أول ملك لبلجيكا يزور كوريا الجنوبية منذ 27 عامًا.ووفقًا للمكتب الرئاسي، فقد زار "فيليب" سيول 4 مرات عندما كان وليًّا للعهد.