سيول وواشنطن تناقشان تمديد الإعفاء من العقوبات الإيرانية

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من المقرر ان تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناقشات خلال هذا الأسبوع حول تمديد الإعفاء الممنوح لكوريا من تطبيق العقوبات المفروضة على إيران، على الواردات من النفط الإيراني.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الاثنين إن وفدًا يضم مسؤولين من وزارات الخارجية والمالية والصناعة والمحيطات سيلتقي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة "فرانسيس فانون" ومسؤولين أمريكيين آخرين في واشنطن يوم الخميس القادم.وأضافت الوزارة أن الوفد سيعقد مناقشات مع الجانب الأمريكي للحصول على إعفاء مطول من العقوبات الأمريكية على واردات كوريا من النفط الإيراني.وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في نوفمبر الماضي مجموعة من العقوبات على إيران، لكنها منحت إعفاءً لمدة 6 أشهر لثماني دول، من بينها كوريا الجنوبية، مما سمح لها بمواصلة شراء النفط من إيران بكميات منخفضة، ومن المتوقع أن ينتهي الإعفاء المؤقت يوم 3 مايو.