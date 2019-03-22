مسؤولة كورية شمالية تقول إن ترامب كان مستعدًّا لتخفيف العقوبات في قمة هانوي

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قالت دبلوماسية كورية شمالية رفيعة المستوى إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كان مستعدا لتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية خلال قمته مع "كيم جونغ أون" في هانوي.وأدلت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هوي" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عقدته في بيونغ يانغ في منتصف مارس، بشأن القمة المنهارة.ووفقًا لنسخة من تصريحاتها حصلت عليها وكالة يونهاب للأنباء، قالت "تشيه" إن ترامب كان "مرنًا" بشأن التوصل إلى اتفاق إذا كان يتضمن الإشارة إلى أن إزالة العقوبات يمكن التراجع عنه في حالة استئناف كوريا الشمالية أنشطتها النووية.ووفقًا لتصريحات نائبة الوزير، لم يتم التوصل إلى "نتائج ملموسة" لأن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ومستشار الأمن القومي "جون بولتون" شكَّلا عقبة أمام الجهود التفاوضية البناءة بين القائدين، من خلال ما وصفته بالموقف الذي يتسم "بالعداء وانعدام الثقة".