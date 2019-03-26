الرئيس مون يطالب بضرورة إنشاء هيئة تحقيقات مستقلة

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طالب الرئيس "مون جيه إين" بضرورة إنشاء وكالة تحقيقات جديدة للتعامل مع قضايا الفساد والمخالفات بين كبار المسؤولين.وقال الرئيس خلال اجتماع مع كبار مساعديه عقد أمس الاثنين، إن الشعب الكوري يشعر بالغضب من الأعمال غير القانونية التي ترتكبها شخصيات بارزة، ومزاعم التستر على المخالفات من جانب أصحاب المناصب.ويبدو أن "مون" كان يشير إلى اتهامات سوء السلوك الجنسي الموجهة ضد وزير العدل السابق، وفضيحة الملهى الليلي "بيرننغ صن" وتواطؤ الشرطة المزعوم في القضية، بالإضافة إلى قضية انتحار الممثلة "كانغ جا يون" في عام 2009.وقد أمر الرئيس يوم الاثنين الماضي بإجراء تحقيقات شاملة في تلك القضايا بعد الإحاطة التي قدمها له وزراء العدل والداخلية.كما وافق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة باستثناء حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على الإسراع في تمرير مشروع قانون لإنشاء هيئة تحقيقات مستقلة عن النيابة العامة، تختص بالجرائم التي يرتكبها كبار المسؤولين.ومع ذلك، لم يتم تضييق فجوة الخلاف بين الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير حول تفاصيل مشروع القانون.