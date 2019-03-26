المرشح لوزارة التوحيد يتعهد بالعمل على استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

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تعهد "كيم يون تشول"، المرشح لمنصب وزير التوحيد، بالسعي إلى إيجاد طرق مبتكرة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وخلال جلسة تأكيد تعيينه اليوم الثلاثاء، قال "كيم" إنه إذا تولى منصب الوزير، فسوف يبذل قصارى جهده لحل القضية النووية، وإضفاء الطابع المؤسسي على عملية السلام.وأكد "كيم" على ضرورة التطوير المستمر للعلاقات بين الكوريتين، لتسريع استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، متعهدًا بالوفاء بالإعلان المشترك بين الكوريتين.كما تعهد "كيم" بالسعي إلى تحقيق الوحدة الوطنية وزيادة التشاور مع الولايات المتحدة وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.واعتذر المرشح عن تصريحاته التي انتقد فيها نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد"، وزيارة "مون" للجيش عندما كان الرئيس زعيمًا للمعارضة، لأي شخص تأذى من تلك التصريحات السابقة.