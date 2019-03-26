البيت الأبيض يؤكد استمرار العقوبات السابقة على كوريا الشمالية

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قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن العقوبات السابقة المفروضة على كوريا الشمالية ما زالت سارية، في إشارة إلى العقوبات التي فرضت يوم الخميس الماضي على شركتي شحن صينيتين بسبب علاقاتهما مع كوريا الشمالية.وفي أعقاب فرض العقوبات الأخيرة، نشر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على صفحته في موقع تويتر أنه أمر بإلغاء فرض عقوبات واسعة النطاق على كوريا الشمالية.وقد أدت تغريدة ترامب إلى حدوث بعض الارتباك، حيث لم يكن واضحًا ما إذا كان يشير إلى عقوبات الخميس الماضي أم إلى عقوبات جديدة لم يتم الإعلان عنها بعد.وعندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارا ساندرز" عن مضمون ما نشره ترامب، أكدت أن العقوبات المفروضة سابقًا لا زالت سارية، وأن الرئيس لا يعتقد أن فرض عقوبات جديدة أمر ضروري.