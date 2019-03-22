بان كي مون يشكك في إرادة كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي

أعرب الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" عن تشككه في وفاء كوريا الشمالية بتعهدها بالتخلي عن طموحاتها النووية.وخلال حديثه في منتدى عقد في المركز الصحفي في سيول أمس الثلاثاء، طُلِب منه تقييم إرادة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بشأن نزع السلاح النووي، حيث قال "بان" إن "كيم" لا يبدو أنه قد اتخذ قرارات استراتيجية حتى الآن فيما يتعلق بموعد وكيفية التخلص من الأسلحة النووية لبلاده.وبناءً على سلوكيات النظام الكوري الشمالي في الماضي، أعرب "بان" عن اعتقاده بأن بيونغ يانغ لم تقرر بعد أن تتخلى عن أسلحتها النووية مقابل تحقيق نمو اقتصادي من خلال تحسين العلاقات مع المجتمع الدولي.وقال إن منهج كوريا الشمالية التدريجي تجاه نزع السلاح النووي ليس شاملًا بما يكفي ليتم تسميته على هذا النحو، مؤكدًا أن المجتمع الدولي بحاجة إلى السعي وراء نزع السلاح النووي من خلال "صفقة كبرى".كما أكد "بان" على أهمية التحالف الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حل القضية النووية، وقال إن جميع العلاقات الثنائية بين الكوريتين والولايات المتحدة يجب أن تتحرك بشكل متزامن.