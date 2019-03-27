جندي أمريكي سابق يعيد أحد الآثار البوذية إلى معبد كوري جنوبي

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أعاد ضابط سابق في القوات البحرية الأمريكية مطبوعًا لبوابة خشبية بوذية، بعد عقود من حصوله عليها من معبد في مقاطعة "كانغ وان".ووفقًا لمعبد "شين هونغ سا"، التابع لأكبر طائفة بوذية في كوريا الجنوبية، سلم "ريتشارد روكويل"، الملازم الأول سابقًا والبالغ من العمر حاليا 92 عامًا، لوحة مطبوعة لمندوب من المعبد في مدينة سياتل الأمريكية يوم 18 مارس.وقال المعبد في بيانه إن "روكويل" التقط اللوحة عندما مر بالمعبد المدمر في "سوكتشو" في أثناء مهمة بحث واستطلاع في أكتوبر عام 1954، وأخذها معه إلى الولايات المتحدة في الشهر التالي.وقد حاول الجندي السابق إعادة اللوحة سابقًا، قبل أن يصرح بنيته لمتحف مدينة "سوكتشو" بإعادة اللوحة، بالإضافة إلى ما يقرب من 280 صورة التقطها للبلاد حينذاك.