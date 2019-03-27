مسؤول كوري شمالي بارز يغادر إلى لاوس بعد زيارة بكين

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قالت تقارير صحفية إن وفدا كوريا شماليا برئاسة المسؤول رفيع المستوى "ري سو يونغ" قد غادر بكين صباح اليوم الأربعاء متوجهًا إلى لاوس، مما أثار تكهنات بأن "ري" قد التقى بالمبعوث الأمريكي الخاص "ستيفن بيغون" في بكين.ويُذكَر أن "ري"، الذي يشغل منصب نائب مدير إدارة الشؤون الدولية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، كان قد وصل إلى مطار العاصمة بكين الدولي صباح أول من أمس الثلاثاء.وقد ظل "لي" والوفد المرافق له في سفارة كوريا الشمالية خلال فترة إقامته القصيرة في بكين، ثم شوهد في المطار في حوالي الساعة 5 من صباح اليوم، متوجها إلى لاوس.وقد التقى "بيغون" بمسؤولين صينيين أمس الثلاثاء في دار الضيافة الرسمية "دياو يوتاي" في بكين، ولكن لم يتم الكشف عن النقاط الأخرى في جدول أعماله، مما أثار تكهنات حول حدوث اتصال محتمل بينه وبين المسؤولين الكوريين الشماليين.