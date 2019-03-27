تحسن مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي

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ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في مارس، على الرغم من مخاوف التباطؤ الاقتصادي.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، فقد بلغ المؤشر المركب لثقة المستهلك لهذا الشهر 99.8 نقطة، بارتفاع 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.وظل المؤشر يرتفع لأربع أشهر متتالية منذ ديسمبر الماضي، ومع ذلك، فقد ظل عدد أكبر من الناس متشائمين بشأن الاقتصاد، حيث تشير القراءة الأقل من 100 نقطة إلى زيادة عدد المتشائمين مقارنة بعدد المتفائلين حول مستقبل الاقتصاد.وقال مسؤول في البنك المركزي إن النمو تباطأ في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ثقة المستهلك، مما يجعل من الصعب التنبؤ في الوقت الحالي بما إذا كان المؤشر سيرتفع أم سينخفض في الشهر القادم.ومن ناحية أخرى، انخفض المؤشر الذي يقيس معنويات المواطنين بشأن أسعار المساكن للعام القادم إلى مستوى قياسي جديد بلغ 83 نقطة، وهو أقل مستوى منذ يناير 2013.