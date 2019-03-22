محكمة إسبانية تكشف عن تفاصيل حادث اقتحام السفارة الكورية الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت المحكمة العليا الإسبانية إن أحد المتسللين العشرة الذين اقتحموا سفارة كوريا الشمالية في مدريد يوم 22 فبراير الماضي قد تواصلوا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، بعد أيام من الحادث.وقالت المحكمة في وثيقة رسمية صدرت أمس الثلاثاء إن أحد المقتحمين، وهو مواطن مكسيكي يقيم في الولايات المتحدة، قد اتصل بمكتب التحقيقات الفيدرالي يوم 27 فبراير، لتمرير معلومات تتعلق بالحادث الذي وقع في السفارة.وذكرت الوثيقة القضائية أن المواطن المكسيكي، واسمه "أدريان هونغ تشانغ"، قد قاد مجموعة المتسللين الذين كان من بينهم مواطنون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث سرقوا أجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة ووحدات ذاكرة إلكترونية محمولة.ومن ناحية أخرى، قال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن جماعة منشقة تسمى "تشوليما للدفاع المدني"، وتعرف أيضًا باسم "تشوسون الحرة"، كانت وراء الاقتحام.وكانت تلك المجموعة هي التي نقلت "كيم هان سول" وأسرته إلى مكان آمن، وهو ابن "كيم جونغ نام" الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في أعقاب حادث اغتيال "كيم جونغ نام" في مطار كوالامبور الدولي في ماليزيا في عام 2017.ومن جانبها، نفت وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أي تورط لها في الحادث.