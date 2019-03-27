كوريا الجنوبية تفوز على كولومبيا في مباراة ودية

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تغلب المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم على نظيره الكولومبي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ودية أقيمت على ملعب كأس العالم في سيول، أمس الثلاثاء.وسجل المهاجم "سون هيونغ مين"، لاعب فريق توتنهام البريطاني، هدفًا في الدقيقة 16، ثم سجل لاعب خط الوسط "لي جيه سونغ" هدفًا آخر في الشوط الثاني، لتتغلب كوريا الجنوبية صاحبة المركز 38 عالميًّا على كولومبيا صاحبة المركز الثاني عشر.وبذلك يكون "سون" نجم الدوري الإنغليزي وقائد الفريق الكوري قد سجل أول أهدافه تحت قيادة المدرب البرتغالي "باولو بينتو"، الذي تم تعيينه في أغسطس الماضي.وقد سجل "سون" هدفه الدولي السابق في مباراة كوريا الجنوبية ضد ألمانيا في بطولة كأس العالم، في يونيو الماضي.