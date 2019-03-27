صندوق معاشات التقاعد يصوت ضد إعادة تعيين رئيس شركة الطيران الكورية

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قررت هيئة المعاشات التقاعدية، وهي ثاني أكبر مساهم في الخطوط الجوية الكورية، التصويت ضد إعادة تعيين رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكورية "تشو يانغ هو" في منصب مدير مجلس الإدارة.وعقدت لجنة الهيئة جلسة عامة واتخذت القرار أمس الثلاثاء، حيث أشارت إلى سجل "تشو" في إلحاق الضرر بقيمة الشركة وحقوق المساهمين.وتخطط هيئة المعاشات التقاعدية لمعارضة تمديد فترة "تشو" لمدة 3 سنوات في مجلس الإدارة خلال اجتماع المساهمين الذي يُعقَد اليوم.وقد أعربت شركة الخطوط الجوية على الفور عن أسفها لقرار الهيئة، قائلة إنه لا يراعي "قيمة المساهمين على المدى الطويل".يشار إلى أن "تشو" والموالين له يمتلكون 33.35% من أسهم الشركة، بينما تمتلك هيئة المعاشات التقاعدية 11.56% منها.