الزعيم الكوري الشمالي يظهر علنا لأول مرة منذ 15 يوما

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ترأس أعمال الدورة الخامسة لاتحاد القادة السياسيين للقوات المسلحة، التي عُقدت في بيونغ يانغ خلال يومي أمس وأول من أمس، حيث ألقى كلمة افتتاحية وأدلى بتصريحات في ختام الدورة.تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول مرة يظهر فيها "كيم" علنا منذ 15 يوما، بعدما ظهر في لجنة انتخابية للتصويت في انتخابات مجلس الشعب الرابع عشر يوم 10 من هذا الشهر.وبعد فشل الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية لم يمارس "كيم" أي تحركات خاصة باستثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات.ويرى المراقبون أن بدء قيامه بأنشطة علنية من جديد قد يشير إلى الانتهاء من إعداد خطط حول استراتيجية بيونغ يانغ فيما بعد مباحثات هانوي.ومن المتوقع أن يعلن "كيم" رسميا عن سياسات بلاده المستقبلية داخليا وخارجيا، في اجتماع مجلس الشعب الأعلى الرابع عشر الذي سيعقد يوم الحادي عشر من أبريل القادم، أو خلال اجتماعات المكتب السياسي لحزب العمل، أو الاجتماع الشامل للجنة المركزية في الحزب، والتي ستعقد قبل اجتماع مجلس الشعب.